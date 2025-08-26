Анна Калинская высказалась о победе в матче первого круга US Open — 2025

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская оценила свою первую победу на US Open — 2025. В первом круге она обыграла американку Клерви Нгуну — 6:0, 5:7, 6:4.

«Первый круг всегда непросто играть. В первом сете я чувствовала, что девочка очень сильно нервничала, и я была очень хорошо настроена. Во втором сете я немного расслабилась, и она начала больше чувствовать свою игру, и ей нечего было терять. Поэтому завязалась борьба. В третьем сете я уже проснулась и активизировалась, пыталась снова найти свою игру. Я и выиграла 6:4 в третьем сете, потому что я смогла опять начать играть активно.

Я абсолютно была готова и к третьему сету, поэтому, честно говоря, не думала о втором сете. Просто играла мяч за мячом и пыталась найти снова себя и свой ритм, и особо не было никаких лишних мыслей», — сказала Калинская в интервью «Больше!».