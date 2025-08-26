Элина Свитолина разбила ракетку после сенсационного поражения в первом круге US Open
Поделиться
15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не сдержала эмоций после поражения в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира она сенсационно проиграла венгерке Анне Бондарь, занимающей 97-ю строчку в рейтинге WTA, со счётом 2:6, 4:6.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 01:40 МСК
97
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
15
Элина Свитолина
Э. Свитолина
В матче Свитолина допустила 41 невынужденную ошибку. Она разбила ракетку сразу после матчбола, ещё до того, как подошла к сетке, чтобы пожать руку своей сопернице.
Фото: Кадр из трансляции
Во втором круге US Open Анна Бондарь сыграет с представительницей Греции Марией Саккари. Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:48
-
14:37
-
14:03
-
13:54
-
13:33
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:51
-
12:48
-
12:43
-
12:39
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:16
-
12:09
-
11:53
-
11:47
-
11:20
-
11:19
-
10:59
-
10:42
-
10:26
-
10:00
-
09:50
-
09:42