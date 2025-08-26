Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина разбила ракетку после сенсационного поражения в первом круге US Open

Элина Свитолина разбила ракетку после сенсационного поражения в первом круге US Open
Комментарии

15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не сдержала эмоций после поражения в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира она сенсационно проиграла венгерке Анне Бондарь, занимающей 97-ю строчку в рейтинге WTA, со счётом 2:6, 4:6.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 01:40 МСК
Анна Бондарь
97
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Элина Свитолина
15
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

В матче Свитолина допустила 41 невынужденную ошибку. Она разбила ракетку сразу после матчбола, ещё до того, как подошла к сетке, чтобы пожать руку своей сопернице.

Фото: Кадр из трансляции

Во втором круге US Open Анна Бондарь сыграет с представительницей Греции Марией Саккари. Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.

Материалы по теме
Фото
Винус Уильямс расплакалась на пресс-конференции после поражения от Муховой на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android