Элина Свитолина разбила ракетку после сенсационного поражения в первом круге US Open

15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не сдержала эмоций после поражения в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира она сенсационно проиграла венгерке Анне Бондарь, занимающей 97-ю строчку в рейтинге WTA, со счётом 2:6, 4:6.

В матче Свитолина допустила 41 невынужденную ошибку. Она разбила ракетку сразу после матчбола, ещё до того, как подошла к сетке, чтобы пожать руку своей сопернице.

Фото: Кадр из трансляции

Во втором круге US Open Анна Бондарь сыграет с представительницей Греции Марией Саккари. Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.