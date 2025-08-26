Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская ответила, чувствует ли себя звездой для американских болельщиков на US Open

Анна Калинская ответила, чувствует ли себя звездой для американских болельщиков на US Open
Анна Калинская
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала о своём отношении к популярности среди американских теннисистов. В частности, она ответила, ощущает ли себя звездой на Открытом чемпионате США — 2025.

— Ощущение, что ты для фанатов тенниса прямо очень яркая и важная звезда. Не чувствуешь такое?
— Ну, меня и во Франции в этом году очень сильно поддерживали, когда я вообще не ожидала. Не знаю, я не могу сказать, что в Америке как-то по-другому. У меня тут больше друзей. Это, да, придаёт дополнительный позитив со стороны фанатов. Ну, наверное, но посмотрим в дальнейших матчах, — приводит слова Калинской «БОЛЬШЕ!».

Во втором круге US Open — 2025 Анна Калинская сыграет с Юлией Путинцевой (Казахстан).

Материалы по теме
«Очень-очень мило». Анна Калинская — об участии в рекламе со своей собакой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android