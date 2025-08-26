Анна Калинская ответила, чувствует ли себя звездой для американских болельщиков на US Open

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала о своём отношении к популярности среди американских теннисистов. В частности, она ответила, ощущает ли себя звездой на Открытом чемпионате США — 2025.

— Ощущение, что ты для фанатов тенниса прямо очень яркая и важная звезда. Не чувствуешь такое?

— Ну, меня и во Франции в этом году очень сильно поддерживали, когда я вообще не ожидала. Не знаю, я не могу сказать, что в Америке как-то по-другому. У меня тут больше друзей. Это, да, придаёт дополнительный позитив со стороны фанатов. Ну, наверное, но посмотрим в дальнейших матчах, — приводит слова Калинской «БОЛЬШЕ!».

Во втором круге US Open — 2025 Анна Калинская сыграет с Юлией Путинцевой (Казахстан).