«Не знаю, как мне Женю отблагодарить». Павлюченкова — о подсказках Донского на US Open

Российская теннисистка 45-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова высказалась по поводу подсказок Евгения Донского в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира россиянка оказалась сильнее украинки Даяны Ястремской.

— Скажи, пожалуйста, там была какая-то страстная речь у Жени Донского, он вообще много сегодня говорил, подсказывал. Что ты выцепляла из этих подсказок?

— Я вообще не знаю, как мне Женю отблагодарить. Мне неудобно перед Кареном, потому что он там уже готовился к матчу. Но, я не знаю, он говорил про ноги и все такие простые вещи. Может быть, это русский язык или как-то, или что-то свежее, потому что… Вообще, на самом деле, Матисс даже сказал, мы хотим его в команду, потому что это просто чисто даже настрой. И он меня так завёл своим настроем позитивным. И он мне после каждого розыгрыша, я там [хватаюсь] за голову, типа: «Блин, куда ты играешь, зачем?» Он говорит: «Ничего, ничего, ничего, неважно, неважно, следующий».

— И ты веришь, да?

— Я думаю, да. И как бы буквально такие моменты просто играют большую роль, — приводит слова Павлюченковой «БОЛЬШЕ!».