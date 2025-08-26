Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это был цирк. Чертовски смешно». Тиафо — о скандале в матче Медведева на US Open

«Это был цирк. Чертовски смешно». Тиафо — о скандале в матче Медведева на US Open
Комментарии

17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о скандальном поведении россиянина Даниила Медведева в матче первого круга на US Open — 2025, в котором он играл со французом Бенжаменом Бонзи.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
51
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Мне пришлось рано лечь спать, поэтому я всё увидел только с утра. Это был цирк, конечно, было что-то. С разных сторон был перебор, но всё непросто. Люди не понимают.

Медведев придерживается очень высоких стандартов. У него проблемы, ему тяжело справляться с ранними поражениями от тех, кого он, по его мнению, должен был обыгрывать. Всё идёт не так, как надо.

Если смотреть со стороны болельщика, мне это показалось чертовски смешно. Не буду вам врать. Это, конечно же, было безумно», — приводит слова Тиафо Tennis365.

Материалы по теме
Три фиаско подряд! Медведев перестал добивать соперников в 5-м сете — чего ему не хватает?
Три фиаско подряд! Медведев перестал добивать соперников в 5-м сете — чего ему не хватает?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android