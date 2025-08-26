«Это был цирк. Чертовски смешно». Тиафо — о скандале в матче Медведева на US Open

17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о скандальном поведении россиянина Даниила Медведева в матче первого круга на US Open — 2025, в котором он играл со французом Бенжаменом Бонзи.

«Мне пришлось рано лечь спать, поэтому я всё увидел только с утра. Это был цирк, конечно, было что-то. С разных сторон был перебор, но всё непросто. Люди не понимают.

Медведев придерживается очень высоких стандартов. У него проблемы, ему тяжело справляться с ранними поражениями от тех, кого он, по его мнению, должен был обыгрывать. Всё идёт не так, как надо.

Если смотреть со стороны болельщика, мне это показалось чертовски смешно. Не буду вам врать. Это, конечно же, было безумно», — приводит слова Тиафо Tennis365.