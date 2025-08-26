Зигемунд — Шнайдер: онлайн-трансляция матча 1-го круга US Open — 2025 начнётся после 21:30

Сегодня, 26 августа, в матче первого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 52-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и россиянка Диана Шнайдер, занимающая 17-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 21:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лаура Зигемунд — Диана Шнайдер. Теннисистки встретятся друг с другом впервые в одиночном разряде.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.