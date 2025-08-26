Зверев —Табило: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

Скидки
Теннис

Александр Зверев —Алехандро Табило: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

27 августа в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и 122-й номер рейтинга Алехандро Табило из Чили. Встреча запланирована на 3:30 мск.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 03:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алехандро Табило
122
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.

Счёт встреч 1-0 в пользу немецкого теннисиста. Их единственная встреча состоялась в мае 2024 года в полуфинале «Мастерса» в Риме. Зверев одержал победу со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

