Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не могу поверить, что я выиграла!» Самсонова — о победе в матче 1-го круга US Open — 2025

«Не могу поверить, что я выиграла!» Самсонова — о победе в матче 1-го круга US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова прокомментировала победу в первом круге US Open – 2025 над китаянкой Юань Юэ (2:6, 6:4, 6:4), отметив, что находится не совсем в оптимальном физическом состоянии.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Юань Юэ
100
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

— Что у тебя конкретно не получалось в первом сете, как тебе кажется?
— Можно сказать, что я приехала сюда три дня назад только, из Кливленда, и кондиции, конечно, не те же самые, надо было адаптироваться немного. У меня ещё были тяжёлые дни, так что…

— Ты имеешь в виду на американские серии турниров или вообще?
— Вот эти последние дни, которые были. Я здесь без Тима сейчас.

— Что с Тимом у нас?
— Посмотрим (улыбается). И поэтому мне, правда, нелегко было сегодня очень играть, вообще на корте быть. Но я очень-очень-очень рада. Я даже, не знаю, не могу поверить, что я сейчас здесь и я выиграла это вообще! (улыбается), – сказала Самсонова в эфире «Больше!».

Материалы по теме
«Сделаю всё возможное, чтобы снять проклятье». Мирра — после первого круга US Open
«Сделаю всё возможное, чтобы снять проклятье». Мирра — после первого круга US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android