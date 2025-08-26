«Не могу поверить, что я выиграла!» Самсонова — о победе в матче 1-го круга US Open — 2025

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова прокомментировала победу в первом круге US Open – 2025 над китаянкой Юань Юэ (2:6, 6:4, 6:4), отметив, что находится не совсем в оптимальном физическом состоянии.
— Что у тебя конкретно не получалось в первом сете, как тебе кажется?
— Можно сказать, что я приехала сюда три дня назад только, из Кливленда, и кондиции, конечно, не те же самые, надо было адаптироваться немного. У меня ещё были тяжёлые дни, так что…
— Ты имеешь в виду на американские серии турниров или вообще?
— Вот эти последние дни, которые были. Я здесь без Тима сейчас.
— Что с Тимом у нас?
— Посмотрим (улыбается). И поэтому мне, правда, нелегко было сегодня очень играть, вообще на корте быть. Но я очень-очень-очень рада. Я даже, не знаю, не могу поверить, что я сейчас здесь и я выиграла это вообще! (улыбается), – сказала Самсонова в эфире «Больше!».
