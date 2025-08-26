Людмила Самсонова объяснила, почему сыграла на турнире в Кливленде перед US Open

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова рассказала, почему приняла решение сыграть на турнире WTA-250 в Кливленде (США) перед стартом US Open – 2025, отметив, что ей была нужна игровая практика перед турниром «Большого шлема».

— Почему ты выбрала всё-таки Кливленд и хотела поиграть перед US Open?

— Так, Кливленд, потому что я очень мало матчей сыграла вообще в США в этом туре. В Цинциннати проиграла сразу и в Монреале тоже, и мне нужны были матчи перед US Open. А если бы я сыграла бы больше встреч в Монреале или в Цинциннати, я бы, конечно, в Кливленд, наверное, не поехала, – сказала Самсонова в эфире «Больше!».

На турнире в Кливленде Самсонова дошла до четвертьфинальной стадии, где уступила румынской теннисистке Соране Кырсте (4:6, 1:6).