Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв объяснил разницу между игрой на больших и маленьких кортах на US Open

Андрей Рублёв объяснил разницу между игрой на больших и маленьких кортах на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, в чём кроется основная разница в матчах на больших и маленьких кортах на US Open, объяснив, почему для него удобнее играть на больших площадках.

«Ощущаешь, конечно, мотивацию выиграть и так далее, да. А в плане тенниса, конечно, на больших легче играть, потому что, как я и говорил, намного комфортнее, ты намного больше контролируешь, розыгрыши легче даются, легче играть, потому что всё ровнее. В общем, да, намного комфортнее и лучше сам уровень игры на больших кортах, потому что маленькие… Там маленькие забеги, корты всё равно отличаются, намного кривее, скользят, проскальзывают, тяжелее играть, тяжелее контролировать, из-за этого в плане уровня игры не так хорошо получается, как на больших кортах», – сказал Рублёв в интервью «БОЛЬШЕ!»

Андрей Рублёв вышел во второй круг US Open – 2025, в котором ему предстоит сразиться с американским теннисистом Тристаном Боейром.

Материалы по теме
«Я задолбался стирать банданы». Рублёв — о своей причёске как у молодого Сафина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android