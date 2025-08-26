Андрей Рублёв объяснил разницу между игрой на больших и маленьких кортах на US Open

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, в чём кроется основная разница в матчах на больших и маленьких кортах на US Open, объяснив, почему для него удобнее играть на больших площадках.

«Ощущаешь, конечно, мотивацию выиграть и так далее, да. А в плане тенниса, конечно, на больших легче играть, потому что, как я и говорил, намного комфортнее, ты намного больше контролируешь, розыгрыши легче даются, легче играть, потому что всё ровнее. В общем, да, намного комфортнее и лучше сам уровень игры на больших кортах, потому что маленькие… Там маленькие забеги, корты всё равно отличаются, намного кривее, скользят, проскальзывают, тяжелее играть, тяжелее контролировать, из-за этого в плане уровня игры не так хорошо получается, как на больших кортах», – сказал Рублёв в интервью «БОЛЬШЕ!»

Андрей Рублёв вышел во второй круг US Open – 2025, в котором ему предстоит сразиться с американским теннисистом Тристаном Боейром.