Андрей Рублёв раскрыл разницу между игрой в миксте на Олимпиаде и US Open — 2025

Андрей Рублёв раскрыл разницу между игрой в миксте на Олимпиаде и US Open — 2025
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от участия в миксте US Open – 2025 и сравнил этот опыт с Олимпийскими играми, обратив внимание на то, что новый формат сильно отличается от привычных турниров.

— И в чём фишка микста на «Шлеме»? Сравни ощущения от Олимпиады.
— Нет, это пока не сравнится, понятное дело, с Олимпиадой, потому что там всё равно были полноценные матчи каждый день, ты играешь за медаль.

— Полноценный турнир, да?
— Полноценный турнир, да, там один матч в день, здесь как бы такой формат укороченный. Мы сыграли первый круг, вышли в четвертьфинал, вроде прикольно, и через две минуты играть уже матч надо было, проиграли его. Сразу такой скачок эмоций разных, вот поэтому намного по-другому ощущается этот турнир, – сказал Рублёв в эфире «БОЛЬШЕ!».

Лёгкий старт для российского трио! Мирра, Рублёв и Хачанов — во втором круге US Open
Лёгкий старт для российского трио! Мирра, Рублёв и Хачанов — во втором круге US Open
