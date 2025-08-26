Андрей Рублёв раскрыл разницу между игрой в миксте на Олимпиаде и US Open — 2025

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от участия в миксте US Open – 2025 и сравнил этот опыт с Олимпийскими играми, обратив внимание на то, что новый формат сильно отличается от привычных турниров.

— И в чём фишка микста на «Шлеме»? Сравни ощущения от Олимпиады.

— Нет, это пока не сравнится, понятное дело, с Олимпиадой, потому что там всё равно были полноценные матчи каждый день, ты играешь за медаль.

— Полноценный турнир, да?

— Полноценный турнир, да, там один матч в день, здесь как бы такой формат укороченный. Мы сыграли первый круг, вышли в четвертьфинал, вроде прикольно, и через две минуты играть уже матч надо было, проиграли его. Сразу такой скачок эмоций разных, вот поэтому намного по-другому ощущается этот турнир, – сказал Рублёв в эфире «БОЛЬШЕ!».