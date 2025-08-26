Анастасия Павлюченкова рассказала, почему вызывала физио во время первого матча на US Open

Российская теннисистка 45-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, почему ей пришлось вызвать физиотерапевта во время матча первого круга US Open – 2025 с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. Павлюченкова одержала победу в игре со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4.

— Были какие-то вопросы по твоему состоянию здоровья. Физио появился на корте, какие-то бутылочки пили. Как ты себя чувствуешь?

— Физически было непросто. Во-первых, погода разыгралась. Вчера было не так жарко, мне кажется. Я не подготовилась, мне кажется, ментально. Плюс, наверное, всё вместе. Тяжёлый матч, стресс. И у меня очень сильно разболелась голова, у меня давило в висках очень сильно уже в конце первого сета, может быть, от напряжения, я не знаю, и да, я немножко начала сомневаться в своих силах. Просто побоялась, что не справлюсь вообще физически играть в двух сетах, так как первый сет мы играли, наверное, больше часа, второй, в принципе, тоже надо было играть. Но в бутылочке никакого зелья не было, просто спортивные напитки и гели с сахаром, – сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».