Анастасия Павлюченкова рассказала, почему вызывала физио во время первого матча на US Open

Анастасия Павлюченкова рассказала, почему вызывала физио во время первого матча на US Open
Российская теннисистка 45-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, почему ей пришлось вызвать физиотерапевта во время матча первого круга US Open – 2025 с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. Павлюченкова одержала победу в игре со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 6
7 7 		6 5 4
         
Даяна Ястремская
31
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

— Были какие-то вопросы по твоему состоянию здоровья. Физио появился на корте, какие-то бутылочки пили. Как ты себя чувствуешь?
— Физически было непросто. Во-первых, погода разыгралась. Вчера было не так жарко, мне кажется. Я не подготовилась, мне кажется, ментально. Плюс, наверное, всё вместе. Тяжёлый матч, стресс. И у меня очень сильно разболелась голова, у меня давило в висках очень сильно уже в конце первого сета, может быть, от напряжения, я не знаю, и да, я немножко начала сомневаться в своих силах. Просто побоялась, что не справлюсь вообще физически играть в двух сетах, так как первый сет мы играли, наверное, больше часа, второй, в принципе, тоже надо было играть. Но в бутылочке никакого зелья не было, просто спортивные напитки и гели с сахаром, – сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».

«Не знаю, как мне Женю отблагодарить». Павлюченкова — о подсказках Донского на US Open
