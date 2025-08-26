Анастасия Павлюченкова рассказала, почему вызывала физио во время первого матча на US Open

Российская теннисистка 45-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, почему ей пришлось вызвать физиотерапевта во время матча первого круга US Open – 2025 с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. Павлюченкова одержала победу в игре со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4.
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|4
— Были какие-то вопросы по твоему состоянию здоровья. Физио появился на корте, какие-то бутылочки пили. Как ты себя чувствуешь?
— Физически было непросто. Во-первых, погода разыгралась. Вчера было не так жарко, мне кажется. Я не подготовилась, мне кажется, ментально. Плюс, наверное, всё вместе. Тяжёлый матч, стресс. И у меня очень сильно разболелась голова, у меня давило в висках очень сильно уже в конце первого сета, может быть, от напряжения, я не знаю, и да, я немножко начала сомневаться в своих силах. Просто побоялась, что не справлюсь вообще физически играть в двух сетах, так как первый сет мы играли, наверное, больше часа, второй, в принципе, тоже надо было играть. Но в бутылочке никакого зелья не было, просто спортивные напитки и гели с сахаром, – сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».
- 26 августа 2025
-
18:48
-
18:22
-
18:06
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
16:26
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:48
-
14:37
-
14:03
-
13:54
-
13:33
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:51
-
12:48
-
12:43
-
12:39
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:16