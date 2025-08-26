Рената Сарасуа стала первой за 30 лет мексиканкой с победой над игроком из топ-10 на ТБШ
Поделиться
82-я ракетка мира Рената Сарасуа стала первой мексиканской теннисисткой с 1995 года, которой удалось одержать победу над игроком из топ-10 рейтинга на турнирах серии «Большого шлема». В матче первого круга US Open – 2025 Сарасуа одолела американскую теннисистку Мэдисон Киз со счётом 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 7:5.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:40 МСК
6
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|5
|
|7 7
|7
82
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Ранее победу над игроком из топ-10 одержала мексиканка Анхелика Гавальдон, которая обыграла чешку Яну Новотну в четвёртом круге Australian Open – 1995 со счётом 7:5, 6:0.
Во втором круге US Open – 2025 Сарасуа сыграет с французской теннисисткой Диан Парри.
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
18:48
-
18:22
-
18:06
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
16:26
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:48
-
14:37
-
14:03
-
13:54
-
13:33
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:51
-
12:48
-
12:43
-
12:39
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:16