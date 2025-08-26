Рената Сарасуа стала первой за 30 лет мексиканкой с победой над игроком из топ-10 на ТБШ

82-я ракетка мира Рената Сарасуа стала первой мексиканской теннисисткой с 1995 года, которой удалось одержать победу над игроком из топ-10 рейтинга на турнирах серии «Большого шлема». В матче первого круга US Open – 2025 Сарасуа одолела американскую теннисистку Мэдисон Киз со счётом 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 7:5.

Ранее победу над игроком из топ-10 одержала мексиканка Анхелика Гавальдон, которая обыграла чешку Яну Новотну в четвёртом круге Australian Open – 1995 со счётом 7:5, 6:0.

Во втором круге US Open – 2025 Сарасуа сыграет с французской теннисисткой Диан Парри.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.