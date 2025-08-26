«Где охранники, когда они нужны?» Курье — о ситуации с фотографом на матче Медведева

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье высказался о ситуации, возникшей во время матча первого круга US Open – 2025 между российским теннисистом Даниилом Медведевым и французом Бенжаменом Бонзи, когда на корт на матчболе француза выбежал фотограф. Встреча закончилась в пользу Бонзи со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.
«Я бы сказал, что в этом действительно вина US Open. Где же охранники, когда они нужны? Нам нужен был кто-то, кто остановил бы этого фотографа (улыбается). Но, оглядываясь назад, именно это и подарило US Open самый настоящий спектакль дня», – сказал Курье в студии Tennis Channel.
Ранее стало известно, что из-за случившегося организаторы US Open лишили аккредитации фотографа Сельчука Акара. В его карьере была работа не только на крупных спортивных мероприятиях. Он также выполнял свои обязанности на больших политических саммитах.
