Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коннорс — об отсутствии у Зверева титулов на ТБШ: ломаю голову, что его сдерживает?

Коннорс — об отсутствии у Зверева титулов на ТБШ: ломаю голову, что его сдерживает?
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс высказался о перспективах карьеры немецкого теннисиста Александра Зверева, отметив, что у него есть хорошие теннисные навыки, чтобы стать победителем турнира серии «Большого шлема».

«У него были шансы выиграть турниры «Большого шлема». Я ломаю голову, что его сдерживает? Чем больше я вижу его игру, тем больше убеждаюсь, что у него есть всё необходимое. У него есть хорошее теннисное оружие. Но вопрос в том: что нужно, чтобы он наконец сделал этот шаг?» – приводит слова Коннорса Eurosport.de.

Александр Зверев принимает участие в розыгрыше US Open – 2025. В матче первого круга турнира он сразится с чилийцем Алехандро Табило.

Материалы по теме
Зверев о работе с Тони Надалем: иногда полезно услышать то же самое, но от другого тренера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android