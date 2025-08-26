Коннорс — об отсутствии у Зверева титулов на ТБШ: ломаю голову, что его сдерживает?

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс высказался о перспективах карьеры немецкого теннисиста Александра Зверева, отметив, что у него есть хорошие теннисные навыки, чтобы стать победителем турнира серии «Большого шлема».

«У него были шансы выиграть турниры «Большого шлема». Я ломаю голову, что его сдерживает? Чем больше я вижу его игру, тем больше убеждаюсь, что у него есть всё необходимое. У него есть хорошее теннисное оружие. Но вопрос в том: что нужно, чтобы он наконец сделал этот шаг?» – приводит слова Коннорса Eurosport.de.

Александр Зверев принимает участие в розыгрыше US Open – 2025. В матче первого круга турнира он сразится с чилийцем Алехандро Табило.