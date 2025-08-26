Швёнтек уверенно стартовала на US Open, обыграв 84-ю ракетку мира
Поделиться
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу в своём стартовом матче на US Open – 2025, обыграв колумбийку Эмилиану Аранго (84-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:45 МСК
84
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести за матч. Эмилиана Аранго подала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и не заработала за время встречи ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге US Open – 2025 Швёнтек сразится с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:47
-
19:37
-
19:06
-
19:00
-
18:48
-
18:22
-
18:06
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
16:26
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:48
-
14:37
-
14:03
-
13:54
-
13:33
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:58