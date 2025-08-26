Скидки
Теннис Новости

Ига Швёнтек — Эмилиана Аранго, результат матча 26 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Швёнтек уверенно стартовала на US Open, обыграв 84-ю ракетку мира
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу в своём стартовом матче на US Open – 2025, обыграв колумбийку Эмилиану Аранго (84-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:45 МСК
Эмилиана Аранго
84
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести за матч. Эмилиана Аранго подала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и не заработала за время встречи ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге US Open – 2025 Швёнтек сразится с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.

Сетка US Open - 2025 (ж)
Календарь US Open - 2025 (ж)
Новости. Теннис
Все новости RSS

