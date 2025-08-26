Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк — Кэти Бултер, результат матча 26 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Марта Костюк с уверенной победы над Бултер стартовала на US Open — 2025
Комментарии

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на Открытом чемпионате США – 2025 (последнем турнире «Большого шлема» в году).

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Кэти Бултер
48
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В матче первого круга Костюк (27) со счётом 6:4, 6:4 обыграла 48-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер.

Встреча Костюк с Бултер продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Марта девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Кэти ни одного эйса, восемь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Костюк на US Open – 2025 станет 81-я ракетка мира из Турции Зейнеп Сёнмез.

Сетка US Open - 2025 (ж)
Календарь US Open - 2025 (ж)
Материалы по теме
Шнайдер и Александрова рвутся во 2-й круг US Open! Ещё сыграют Сафиуллин и Захарова. LIVE!
Live
Шнайдер и Александрова рвутся во 2-й круг US Open! Ещё сыграют Сафиуллин и Захарова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android