Марта Костюк с уверенной победы над Бултер стартовала на US Open — 2025
28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на Открытом чемпионате США – 2025 (последнем турнире «Большого шлема» в году).
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
48
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
28
Марта Костюк
М. Костюк
В матче первого круга Костюк (27) со счётом 6:4, 6:4 обыграла 48-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер.
Встреча Костюк с Бултер продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Марта девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Кэти ни одного эйса, восемь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующей соперницей Костюк на US Open – 2025 станет 81-я ракетка мира из Турции Зейнеп Сёнмез.
