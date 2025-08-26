«Начал замечать недобрые взгляды». Джокович — о пародировании других теннисистов

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему он решил перестать делать пародии на теннисистов.

«Мы пересматривали записи всех великих теннисистов — и мужчин, и женщин. Именно тогда начались мои пародии. Люди до сих пор спрашивают меня: когда ты снова будешь делать имитации, пародии?

Я делал это в начале карьеры, и это было весело. Видео расходились, становились вирусными, людям нравилось. А потом я начал замечать недобрые взгляды в раздевалке и почувствовал, что, может быть, я перехожу черту. Вот почему я перестал», – приводит слова Джоковича Sportkeeda.