Швёнтек установила рекорд по продолжительности серии побед в первых кругах ТБШ

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек установила рекорд, одержав 65-ю победу подряд в стартовых матчах турниров серии «Большого шлема», сообщает официальный аккаунт US Open в социальной сети Х. В матче первого круга US Open – 2025 польская теннисистка была сильнее колумбийки Эмилианы Аранго со счётом (6:1, 6:2).

Предыдущее лучшее достижение по количеству побед в первых кругах турниров серии «Большого шлема» принадлежало американке Монике Селеш. Она одержала 64 победы в стартовых матчах турнира.

Во втором круге US Open – 2025 Швёнтек сыграет с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.