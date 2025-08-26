Скидки
Теннис

Швёнтек установила рекорд по продолжительности серии побед в первых кругах ТБШ

Швёнтек установила рекорд по продолжительности серии побед в первых кругах ТБШ
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек установила рекорд, одержав 65-ю победу подряд в стартовых матчах турниров серии «Большого шлема», сообщает официальный аккаунт US Open в социальной сети Х. В матче первого круга US Open – 2025 польская теннисистка была сильнее колумбийки Эмилианы Аранго со счётом (6:1, 6:2).

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:45 МСК
Эмилиана Аранго
84
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Предыдущее лучшее достижение по количеству побед в первых кругах турниров серии «Большого шлема» принадлежало американке Монике Селеш. Она одержала 64 победы в стартовых матчах турнира.

Во втором круге US Open – 2025 Швёнтек сыграет с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.

