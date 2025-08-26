Скидки
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о польских фанатах на US Open: они ездят по всему миру, где бы я ни играла

Швёнтек — о польских фанатах на US Open: они ездят по всему миру, где бы я ни играла
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями после победы в матче первого круга US Open – 2025, в котором она обыграла колумбийскую теннисистку Эмилиану Аранго со счётом 6:1, 6:2, отметив поддержку польских болельщиков.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:45 МСК
Эмилиана Аранго
84
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Если вспомнить 2022 год и потрясающую атмосферу на трибунах, польские болельщики всегда приходят поддержать тебя… Что для тебя значит снова быть в Нью-Йорке?
– Да, польские фанаты как будто повсюду. Это очень здорово — всегда ощущать их поддержку. Они ездят буквально по всему миру, где бы я ни играла. Это замечательно, но я также очень ценю людей из разных стран, которые приходят на мои матчи. И с каждым годом их всё больше. Я просто надеюсь, что им понравится моя игра, – сказала Швёнтек в интервью на корте после встречи.

Во втором круге US Open – 2025 Швёнтек сыграет с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.

Комментарии
