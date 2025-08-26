Швёнтек — о польских фанатах на US Open: они ездят по всему миру, где бы я ни играла

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями после победы в матче первого круга US Open – 2025, в котором она обыграла колумбийскую теннисистку Эмилиану Аранго со счётом 6:1, 6:2, отметив поддержку польских болельщиков.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
— Если вспомнить 2022 год и потрясающую атмосферу на трибунах, польские болельщики всегда приходят поддержать тебя… Что для тебя значит снова быть в Нью-Йорке?
– Да, польские фанаты как будто повсюду. Это очень здорово — всегда ощущать их поддержку. Они ездят буквально по всему миру, где бы я ни играла. Это замечательно, но я также очень ценю людей из разных стран, которые приходят на мои матчи. И с каждым годом их всё больше. Я просто надеюсь, что им понравится моя игра, – сказала Швёнтек в интервью на корте после встречи.
Во втором круге US Open – 2025 Швёнтек сыграет с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.
- 26 августа 2025
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:47
-
19:37
-
19:06
-
19:00
-
18:48
-
18:22
-
18:06
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
16:26
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:48
-
14:37
-
14:03
-
13:54
-
13:33
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:58