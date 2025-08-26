Денис Шаповалов с «баранкой» обыграл Фучовича в первом круге US Open — 2025

29-я ракетка мира из Канады Денис Шаповалов успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2025.

В матче первого круга Шаповалов (27) со счётом 6:4, 6:4, 6:0 обыграл 63-ю ракетку мира венгра Мартона Фучовича.

Встреча Шаповалова с Фучовичем продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Денис восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Мартона один эйс, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Стоит отметить, что на неделе перед US Open Фучович выиграл турнир ATP-250 в Уинстон-Сейлеме.

Следующим соперником Шаповалова на US Open станет победитель встречи Валентен Руае (Франция, WC) — Бу Юньчаокэтэ (Китай).