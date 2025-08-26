Скидки
Джокович: хочу, чтобы в будущем кто-то побил мой рекорд, все рекорды — почему бы и нет?

Джокович: хочу, чтобы в будущем кто-то побил мой рекорд, все рекорды — почему бы и нет?
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему считает, что его рекорд по количеству чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема» должен был побит, отметив, что это влияет на развитие тенниса.

«Естественно, теннис должен становиться лучше. Мы все хотим, чтобы теннис развивался. Я хочу, чтобы в будущем кто-то побил мой рекорд. Все рекорды — почему бы и нет? Так и должно быть», – приводит слова Джоковича в своём аккаунте в социальной сети Х сербский журналист Саша Озмо.

38-летний Джокович делит первое место по количеству чемпионских титулов на турнирах серии «Большого шлема» с австралийкой Маргарет Корт. Свой 24-й титул он завоевал на Открытом чемпионате США в 2023 году.

«Начал замечать недобрые взгляды». Джокович — о пародировании других теннисистов
