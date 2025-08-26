Даниэль Коллинз с «баранкой» проиграла Жаклин Кристиан в первом круге US Open

61-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз проиграла в стартовом матче US Open – 2025 румынской теннисистке Жаклин Кристиан (50-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 0:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Кристиан выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10 за матч. Даниэль Коллинз подала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге US Open – 2025 Кристиан сыграет с победительницей встречи между американскими теннисистками Софьей Кенин и Эшлин Крюгер.