Даниэль Коллинз с «баранкой» проиграла Жаклин Кристиан в первом круге US Open
61-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз проиграла в стартовом матче US Open – 2025 румынской теннисистке Жаклин Кристиан (50-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 0:6.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 22:20 МСК
38
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
27
Софья Кенин
С. Кенин
Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Кристиан выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10 за матч. Даниэль Коллинз подала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Во втором круге US Open – 2025 Кристиан сыграет с победительницей встречи между американскими теннисистками Софьей Кенин и Эшлин Крюгер.
