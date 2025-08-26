Синнер легко вышел во второй круг US Open, отдав сопернику всего четыре гейма

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел во второй круг US Open – 2025, одержав победу в стартовом матче турнира над чехом Витом Копривой (88-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. За время матча Синнер выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 7 из 10 брейк-пойнтов за матч. Вит Коприва подал в игре четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге US Open – 2025 Синнер сыграет с победителем встречи между австралийцем Алексеем Попыриным и финским теннисистом Эмилем Руусувуори.