Теннис

Янник Синнер — Вит Коприва, результат матча 26 сентября 2025, счет 3:0, 1-й круг US Open

Синнер легко вышел во второй круг US Open, отдав сопернику всего четыре гейма
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел во второй круг US Open – 2025, одержав победу в стартовом матче турнира над чехом Витом Копривой (88-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1, 6:2.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 2
             
Вит Коприва
89
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. За время матча Синнер выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 7 из 10 брейк-пойнтов за матч. Вит Коприва подал в игре четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге US Open – 2025 Синнер сыграет с победителем встречи между австралийцем Алексеем Попыриным и финским теннисистом Эмилем Руусувуори.

