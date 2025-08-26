Синнер легко вышел во второй круг US Open, отдав сопернику всего четыре гейма
Поделиться
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел во второй круг US Open – 2025, одержав победу в стартовом матче турнира над чехом Витом Копривой (88-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1, 6:2.
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 20:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|2
89
Вит Коприва
В. Коприва
Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. За время матча Синнер выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 7 из 10 брейк-пойнтов за матч. Вит Коприва подал в игре четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.
Во втором круге US Open – 2025 Синнер сыграет с победителем встречи между австралийцем Алексеем Попыриным и финским теннисистом Эмилем Руусувуори.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:01
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:47
-
19:37
-
19:06
-
19:00
-
18:48
-
18:22
-
18:06
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
16:26
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:48
-
14:37
-
14:03
-
13:54
-
13:33
-
13:26