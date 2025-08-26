Александр Бублик обыграл Чилича и вышел во второй круг US Open

24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира хорвата Марина Чилича (62-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Бублик выполнил 16 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Марин Чилич подал в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге US Open – 2025 Александр Бублик сыграет с победителем встречи между итальянцем Лоренцо Сонего и австралийцем Тристаном Скулкейтом.