Александр Бублик — Марин Чилич, результат матча 26 сентября 2025, счет 3:0, 1-й круг US Open

Александр Бублик обыграл Чилича и вышел во второй круг US Open
24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира хорвата Марина Чилича (62-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 20:05 МСК
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		1 4
             
Марин Чилич
62
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Бублик выполнил 16 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Марин Чилич подал в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге US Open – 2025 Александр Бублик сыграет с победителем встречи между итальянцем Лоренцо Сонего и австралийцем Тристаном Скулкейтом.

