Александр Бублик обыграл Чилича и вышел во второй круг US Open
Поделиться
24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира хорвата Марина Чилича (62-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1, 6:4.
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 20:05 МСК
24
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|4
62
Марин Чилич
М. Чилич
Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Бублик выполнил 16 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Марин Чилич подал в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов.
Во втором круге US Open – 2025 Александр Бублик сыграет с победителем встречи между итальянцем Лоренцо Сонего и австралийцем Тристаном Скулкейтом.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:01
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:47
-
19:37
-
19:06
-
19:00
-
18:48
-
18:22
-
18:06
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
16:26
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:48
-
14:37
-
14:03
-
13:54
-
13:33
-
13:26