Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова — Кимберли Биррелл, результат матча 26 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Аманда Анисимова уверенно вышла во второй круг US Open
Комментарии

Девятая ракетка мира американка Аманда Анисимова вышла во второй круг US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира австралийскую теннисистку Кимберли Биррелл (83-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 21:00 МСК
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Кимберли Биррелл
83
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Анисимова выполнила шесть подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Кимберли Биррелл не смогла выполнить за матч ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге US Open – 2025 Аманда Анисимова сыграет с ещё одной представительницей Австралии Майей Джойнт.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
