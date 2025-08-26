Аманда Анисимова уверенно вышла во второй круг US Open

Девятая ракетка мира американка Аманда Анисимова вышла во второй круг US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира австралийскую теннисистку Кимберли Биррелл (83-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Анисимова выполнила шесть подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Кимберли Биррелл не смогла выполнить за матч ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге US Open – 2025 Аманда Анисимова сыграет с ещё одной представительницей Австралии Майей Джойнт.