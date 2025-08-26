Алексей Попырин пробился во второй круг US Open, где сыграет с Синнером

36-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел во второй круг US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира финского теннисиста Эмиля Руусувуори со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Попырин выполнил 19 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 5 из 14 брейк-пойнтов. Эмиль Руусувуори сделал в игре четыре эйса, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге US Open – 2025 Алексей Попырин сыграет с действующим победителем турнира, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.