Синнер — о победе в первом круге US Open: очень доволен сегодняшним выступлением

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после выхода во второй круг US Open – 2025. В стартовом матче турнира он обыграл чешского теннисиста Вита Коприву со счётом 6:1, 6:1, 6:2.

«Здорово снова быть здесь. Это, безусловно, особенный турнир — последний «Шлем» года. Атмосфера здесь всегда потрясающая. Спасибо всем, кто пришёл поддержать и болеть. Я очень рад, что снова здоров. Мы сделали всё возможное, чтобы быть в наилучшей форме. Я очень доволен сегодняшним выступлением. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Во втором круге US Open – 2025 Янник Синнер сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.