Синнер — о победе в первом круге US Open: очень доволен сегодняшним выступлением
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после выхода во второй круг US Open – 2025. В стартовом матче турнира он обыграл чешского теннисиста Вита Коприву со счётом 6:1, 6:1, 6:2.
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 20:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|1
|2
89
Вит Коприва
В. Коприва
«Здорово снова быть здесь. Это, безусловно, особенный турнир — последний «Шлем» года. Атмосфера здесь всегда потрясающая. Спасибо всем, кто пришёл поддержать и болеть. Я очень рад, что снова здоров. Мы сделали всё возможное, чтобы быть в наилучшей форме. Я очень доволен сегодняшним выступлением. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Синнер в интервью на корте после матча.
Во втором круге US Open – 2025 Янник Синнер сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
23:21
-
22:57
-
22:44
-
22:23
-
22:14
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:01
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:47
-
19:37
-
19:06
-
19:00
-
18:48
-
18:22
-
18:06
-
18:00
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
16:26
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:48