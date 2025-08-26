Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о победе в первом круге US Open: очень доволен сегодняшним выступлением

Синнер — о победе в первом круге US Open: очень доволен сегодняшним выступлением
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после выхода во второй круг US Open – 2025. В стартовом матче турнира он обыграл чешского теннисиста Вита Коприву со счётом 6:1, 6:1, 6:2.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		1 2
             
Вит Коприва
89
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва

«Здорово снова быть здесь. Это, безусловно, особенный турнир — последний «Шлем» года. Атмосфера здесь всегда потрясающая. Спасибо всем, кто пришёл поддержать и болеть. Я очень рад, что снова здоров. Мы сделали всё возможное, чтобы быть в наилучшей форме. Я очень доволен сегодняшним выступлением. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Во втором круге US Open – 2025 Янник Синнер сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Материалы по теме
Алькарас — о борьбе с Синнером за первую строчку рейтинга: не думаю, что оказываю давление
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android