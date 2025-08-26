Новак Джокович назвал имя самого сложного соперника в своей теннисной карьере

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, кого из теннисистов считает самым сложным соперником.

«Рафаэль Надаль был моим самым трудным соперником в плане физической борьбы. Битвы с ним оказывались невероятными. Мы сыграли самый длинный финал в истории турниров «Большого шлема» в Австралии, и я помню, как, вернувшись в раздевалку и сняв кроссовки, увидел, что у меня обе ступни в крови и я даже не мог ходить.

Но особенно тяжёлыми были дуэли на грунте: обыграть Надаля на «Ролан Гаррос» — это самый большой вызов, который когда-либо существовал в истории нашего спорта», – приводит слова Джоковича Punto De Break.