Янник Синнер, US Open — 2025: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2025. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Янника Синнера до титула

Проведённый матч Янника Синнера на US Open — 2025:

первый круг: Янник Синнер (Италия) – Вит Коприва (Чехия) – 6:1, 6:1, 6:2.

Следующий матч Янника Синнера на US Open — 2025:

второй круг: Янник Синнер (Италия) – Алексей Попырин (Австралия).

Потенциальный путь Янника Синнера к титулу:

третий круг: Денис Шаповалов (Канада, 27);

четвёртый круг: Томми Пол (США, 14);

1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 5);

1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3);

финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.