Янник Синнер, US Open — 2025: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2025. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Янника Синнера до титула
Проведённый матч Янника Синнера на US Open — 2025:
- первый круг: Янник Синнер (Италия) – Вит Коприва (Чехия) – 6:1, 6:1, 6:2.
Следующий матч Янника Синнера на US Open — 2025:
- второй круг: Янник Синнер (Италия) – Алексей Попырин (Австралия).
Потенциальный путь Янника Синнера к титулу:
- третий круг: Денис Шаповалов (Канада, 27);
- четвёртый круг: Томми Пол (США, 14);
- 1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 5);
- 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
- финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.