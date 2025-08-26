Синнер рассказал, хотел бы он себе такую же причёску, как у Алькараса

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с юмором отреагировал на вопрос о возможности сделать себе причёску, как у испанца Карлоса Алькараса, признавшись, что в таком образе его могли бы не узнать даже самые преданные болельщики. Испанец очень коротко постриг волосы, отметив, что такую причёску сделал ему брат.

— Есть шанс, что Янник Синнер когда-нибудь сделает нечто подобное? Ты же известен своей шевелюрой.

– Нет (смеётся). Но, понимаете, ему всё идёт. Хоть длинные волосы, хоть очень короткие.

— А что бы сказали твои фанаты на такой шаг?

– Хорошая новость в том, что они бы меня вообще не узнали (улыбается). У меня огромное количество волос. Вот увидите, через три дня они снова быстро отрастут, – сказал Синнер в эфире ESPN.