Швёнтек прокомментировала свою победу в первом круге US Open — 2025

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу в первом круге US Open – 2025 над колумбийкой Эмилианой Аранго со счётом 6:1, 6:2.

«Первые матчи всегда немного другие, поэтому я рада, что у меня было время привыкнуть к условиям и покрытию, потому что это, безусловно, отличается от тренировочных кортов. Думаю, это был уверенный поединок, и я рада, что смогу сыграть ещё один круг здесь», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после встречи.

Во втором круге US Open – 2025 Швёнтек сыграет с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.