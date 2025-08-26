Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек прокомментировала свою победу в первом круге US Open — 2025

Швёнтек прокомментировала свою победу в первом круге US Open — 2025
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу в первом круге US Open – 2025 над колумбийкой Эмилианой Аранго со счётом 6:1, 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:45 МСК
Эмилиана Аранго
84
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Первые матчи всегда немного другие, поэтому я рада, что у меня было время привыкнуть к условиям и покрытию, потому что это, безусловно, отличается от тренировочных кортов. Думаю, это был уверенный поединок, и я рада, что смогу сыграть ещё один круг здесь», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после встречи.

Во втором круге US Open – 2025 Швёнтек сыграет с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.

Материалы по теме
Шнайдер сравняла счёт на US Open — 1:1! Александрова победила, Сафиуллин тоже играет. LIVE
Live
Шнайдер сравняла счёт на US Open — 1:1! Александрова победила, Сафиуллин тоже играет. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android