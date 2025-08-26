Швёнтек прокомментировала свою победу в первом круге US Open — 2025
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу в первом круге US Open – 2025 над колумбийкой Эмилианой Аранго со счётом 6:1, 6:2.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:45 МСК
84
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Первые матчи всегда немного другие, поэтому я рада, что у меня было время привыкнуть к условиям и покрытию, потому что это, безусловно, отличается от тренировочных кортов. Думаю, это был уверенный поединок, и я рада, что смогу сыграть ещё один круг здесь», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после встречи.
Во втором круге US Open – 2025 Швёнтек сыграет с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.
