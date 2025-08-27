Скидки
Теннис

Швёнтек — о скольжении на харде: приходится бегать немного быстрее из-за сцепления

Швёнтек — о скольжении на харде: приходится бегать немного быстрее из-за сцепления
Аудио-версия:
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о нюансах при скольжении в игре на харде и грунте.

«Я не собираюсь менять что-либо в плане техники или способа скольжения, но, безусловно, скольжение будет другим. Оно короче, и больше ощущается сцепление. Эффект от скольжения будет другой, всё сводится к таймингу и точному пониманию, когда нужно остановиться. Однако что касается моей подготовки и решения, когда скользить, я бы не сказала, что есть большая разница между хардом и грунтом.

На грунте можно делать маленькие скольжения, даже к мячу сбоку. Здесь в этом нет необходимости. Кроме того, на грунте не нужна большая скорость для скольжения, а здесь приходится бегать немного быстрее из-за сцепления, потому что нельзя скользить при ходьбе», – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча первого круга US Open.

