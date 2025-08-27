«Мария это заслуживает, а Серена великолепна». Швёнтек — о введении Шараповой в Зал славы

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением о присутствии 23-кратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс на церемонии введения россиянки Марии Шараповой в Международный зал славы тенниса.

«Это здорово. Жаль, что это не случилось раньше, когда они выступали в туре. Я думала, что их отношения были настолько напряжёнными, что меня удивляет, что им удалось это преодолеть. Думаю, если у тебя хорошие намерения, можно преодолеть что угодно. Поэтому, безусловно, я рада это видеть.

Думаю, получить такое признание от своего главного соперника — удивительное чувство. Мария это заслуживает, а Серена великолепна. Обе замечательные. Мне было приятно видеть их вместе, потому что в теннисе мы все должны быть едины и стремиться к общей цели как игроки, даже если соревнуемся друг с другом, и это событие тому пример», – сказала Швёнтек во время пресс-конференции US Open.