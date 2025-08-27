Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open
12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (233-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 23:20 МСК
12
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
233
Анастасия Севастова
А. Севастова
Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Александрова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Анастасия Севастова подала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге US Open – 2025 Екатерина Александрова сыграет с китайской теннисисткой Ван Синьюй.
