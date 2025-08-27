12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (233-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Александрова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Анастасия Севастова подала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге US Open – 2025 Екатерина Александрова сыграет с китайской теннисисткой Ван Синьюй.