Екатерина Александрова — Анастасия Севастова, результат матча 26 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open
12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open – 2025, обыграв в стартовом матче турнира латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (233-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 23:20 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Анастасия Севастова
233
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Александрова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Анастасия Севастова подала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге US Open – 2025 Екатерина Александрова сыграет с китайской теннисисткой Ван Синьюй.

