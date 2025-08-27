Скидки
Швёнтек — о помолвке Свифт и Келси: надеюсь, что всё получится и это навсегда

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек отреагировала на новость о помолвке известной американской певицы Тейлор Свифт и трёхкратного победителя Супербоула, игрока на позиции тайд-энд в команде «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. Швёнтек с детства увлекается творчеством Свифт.

«Я просто счастлива за неё, потому что она заслуживает всего самого лучшего. Да, у неё было много парней, мы это знаем. Так что, надеюсь, что на этот раз всё получится и это навсегда. Трэвис кажется отличным парнем. Она выглядит очень счастливой, и я счастлива за неё. Желаю им всего наилучшего», – приводит слова Швёнтек Tennis.com

Трэвис Келси и Тейлор Свифт начали встречаться летом 2023 года. С тех пор певица часто приходила на матчи «Канзас-Сити Чифс», чтобы поддержать команду Келси.

