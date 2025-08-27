Ига Швёнтек, US Open — 2025: результаты на 27 августа, следующий соперник, путь до титула

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек успешно стартовала в розыгрыше US Open – 2025. «Чемпионат» публикует результат её первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Иги Швёнтек до титула

Проведённый матч Иги Швёнтек на US Open — 2025:

первый круг: Ига Швёнтек (Польша) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 6:1, 6:2.

Следующий матч Иги Швёнтек на US Open — 2025:

второй круг: Ига Швёнтек (Польша) – Сюзан Ламенс (Нидерланды).

Потенциальный путь Иги Швёнтек к титулу:

третий круг: Анна Калинская (Россия, 31);

четвёртый круг: Екатерина Александрова (Россия, 14);

1/4 финала: Аманда Анисимова (США, 9);

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Турнир женского одиночного разряда Открытого чемпионата США проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.