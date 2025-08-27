Ига Швёнтек, US Open — 2025: результаты на 27 августа, следующий соперник, путь до титула
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек успешно стартовала в розыгрыше US Open – 2025. «Чемпионат» публикует результат её первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Иги Швёнтек до титула
Проведённый матч Иги Швёнтек на US Open — 2025:
- первый круг: Ига Швёнтек (Польша) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 6:1, 6:2.
Следующий матч Иги Швёнтек на US Open — 2025:
- второй круг: Ига Швёнтек (Польша) – Сюзан Ламенс (Нидерланды).
Потенциальный путь Иги Швёнтек к титулу:
- третий круг: Анна Калинская (Россия, 31);
- четвёртый круг: Екатерина Александрова (Россия, 14);
- 1/4 финала: Аманда Анисимова (США, 9);
- 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Турнир женского одиночного разряда Открытого чемпионата США проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
