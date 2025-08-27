Диана Шнайдер проиграла 52-й ракетке в первом круге US Open
17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла 52-му номеру рейтинга спортсменке из Германии Лауре Зигемунд в поединке первого круга турнира US Open со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 3:6.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 22:35 МСК
52
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
17
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Российская теннисистка в этой встрече выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 возможных.
В следующем круге победительница встретится с россиянкой Анастасией Захаровой или с армянкой Элиной Аванесян.
Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября.
