Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Лаура Зигемунд, результат матча 27 августа, счёт 1:2, US Open

Диана Шнайдер проиграла 52-й ракетке в первом круге US Open
Комментарии

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла 52-му номеру рейтинга спортсменке из Германии Лауре Зигемунд в поединке первого круга турнира US Open со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 3:6.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 22:35 МСК
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 3 		6 3
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Российская теннисистка в этой встрече выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 возможных.

В следующем круге победительница встретится с россиянкой Анастасией Захаровой или с армянкой Элиной Аванесян.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
