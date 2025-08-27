Стефанос Циципас обыграл Александра Мюллера и вышел во второй круг US Open

В ночь с 26 на 27 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч первого круга в мужской одиночной сетке между 28-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции (26-й посев) и 38-м в рейтинге ATP французом Александром Мюллером. Победа в четырёх партиях осталась за Циципасом — 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Циципас выполнил 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Мюллер четырежды подал навылет при пяти двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге US Open — 2025 Циципас сразится с победителем встречи между 56-й ракеткой мира немцем Даниэлем Альтмайером и 57-м в мировом рейтинге Хамадом Меджедовичем из Сербии.