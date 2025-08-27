Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас — Александр Мюллер, результат матча 27 августа 2025, счет 3:1, 1-й круг US Open

Стефанос Циципас обыграл Александра Мюллера и вышел во второй круг US Open
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 26 на 27 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч первого круга в мужской одиночной сетке между 28-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции (26-й посев) и 38-м в рейтинге ATP французом Александром Мюллером. Победа в четырёх партиях осталась за Циципасом — 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (7:5).

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 23:40 МСК
Стефанос Циципас
28
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 7 7
6 		0 1 6 5
             
Александр Мюллер
38
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Циципас выполнил 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Мюллер четырежды подал навылет при пяти двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге US Open — 2025 Циципас сразится с победителем встречи между 56-й ракеткой мира немцем Даниэлем Альтмайером и 57-м в мировом рейтинге Хамадом Меджедовичем из Сербии.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android