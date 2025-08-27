Новак Джокович заявил о намерении выучить русский язык

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, сколько знает языков, и похвалил российскую спортсменку Анну Блинкову за то, что она владеет семью языками.

— Недавно я разговаривал с российской теннисисткой Анной Блинковой. Оказалось, что она знает семь языков на разговорном уровне. А сколько языков знаете вы?

— Ну, я не знаю. Что вы считаете разговорным языком? Это довольно условно. Я не владею несколькими языками в совершенстве, но я могу говорить на этих языках достаточно, чтобы общаться и ориентироваться в странах. Думаю, что где-то близко к этому. Думаю, что у меня всегда была страсть к языкам и лингвистике.

В моём языке есть поговорка: «Чем больше языков ты знаешь, тем больше ты чего-то стоишь». Я думаю, что смысл этого в том, что если ты пытаешься говорить на большем количестве языков, то люди уважают тебя больше, потому что ты прилагаешь все усилия, чтобы говорить на их языке. И мне это всегда нравилось. Мне всегда нравится, когда люди пытаются произнести хотя бы несколько фраз на любом языке, если уж на то пошло.

Я просто чувствую, что люди относятся к тебе по-другому. Выучить все языки сложно, однако я хочу выучить ещё несколько. У меня есть намерение выучить греческий, русский. Может быть, ещё немного усовершенствовать свой испанский. Так что у меня впереди ещё несколько лет изучения языка, но мне это нравится. Теннис помогает учить языки, ведь он проходит в разных странах. Блинкова молодец, что пользуется возможностью. Я думаю, что теннис действительно является одним из самых универсальных видов спорта с точки зрения языков, потому что он настолько глобален, — сказал Джокович на пресс-конференции после матча US Open.