Джон Макинрой пошутил над новой причёской Карлоса Алькараса

Джон Макинрой пошутил над новой причёской Карлоса Алькараса
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой посмеялся над новой причёской второго номера рейтинга испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Испанец одержал победу в первом круге US Open над
Райлли Опелкой со счётом 6:4, 7:5, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:55 МСК
Райлли Опелка
67
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		5 4
6 		7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Прежде всего, о его стрижке… он сделал шикарную стрижку у своего стилиста в Испании? Он привёз его на Уимблдон, а сюда, в Нью-Йорк? Мне интересно, кто ему это сделал, потому что в городе такую стрижку можно получить за 20 баксов», — сказал Макинрой перед началом матча Алькараса и Опелки.

Отметим, Алькарас сообщил, что новую причёску ему сделал брат из-за того, что запутался в режимах машинки для стрижки.

Напомним, следующий матч Алькарас проведёт Маттией Беллуччи уже сегодня вечером.

Комментарии
