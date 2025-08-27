Джон Макинрой пошутил над новой причёской Карлоса Алькараса

Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой посмеялся над новой причёской второго номера рейтинга испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Испанец одержал победу в первом круге US Open над

Райлли Опелкой со счётом 6:4, 7:5, 6:4.

«Прежде всего, о его стрижке… он сделал шикарную стрижку у своего стилиста в Испании? Он привёз его на Уимблдон, а сюда, в Нью-Йорк? Мне интересно, кто ему это сделал, потому что в городе такую стрижку можно получить за 20 баксов», — сказал Макинрой перед началом матча Алькараса и Опелки.

Отметим, Алькарас сообщил, что новую причёску ему сделал брат из-за того, что запутался в режимах машинки для стрижки.

Напомним, следующий матч Алькарас проведёт Маттией Беллуччи уже сегодня вечером.