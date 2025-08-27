Алекс де Минор прошёл во второй круг US Open победой над соотечественником
Поделиться
В ночь с 26 на 27 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч 1-го круга в мужской одиночной сетке между двумя австралийцами — восьмой ракеткой мира Алексом де Минором (восьмой посев) и 81-м в рейтинге ATP Кристофером О'Коннеллом. Де Минор одержал уверенную победу в трёх сетах — 6:3, 6:4, 6:4.
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 00:35 МСК
81
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|
|6
|6
8
Алекс де Минор
А. де Минор
Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Де Минор выполнил 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. О'Коннелл семь раз подал навылет при одной двойной ошибке и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.
Во 2-м круге US Open — 2025 Алекс де Минор сыграет со 112-й ракеткой мира японцем Синтаро Мочизуки.
Комментарии
- 27 августа 2025
-
02:29
-
02:21
-
01:58
-
01:55
-
01:10
-
00:50
-
00:39
-
00:29
-
00:08
-
00:00
- 26 августа 2025
-
23:51
-
23:44
-
23:21
-
22:57
-
22:44
-
22:23
-
22:14
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:01
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:47
-
19:37
-
19:06
-
19:00
-
18:48
-
18:22
-
18:06
-
18:00
-
17:51