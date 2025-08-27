Алекс де Минор прошёл во второй круг US Open победой над соотечественником

В ночь с 26 на 27 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч 1-го круга в мужской одиночной сетке между двумя австралийцами — восьмой ракеткой мира Алексом де Минором (восьмой посев) и 81-м в рейтинге ATP Кристофером О'Коннеллом. Де Минор одержал уверенную победу в трёх сетах — 6:3, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Де Минор выполнил 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. О'Коннелл семь раз подал навылет при одной двойной ошибке и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

Во 2-м круге US Open — 2025 Алекс де Минор сыграет со 112-й ракеткой мира японцем Синтаро Мочизуки.