Редкое фото маленького Янника Синнера появилось в фильме Rolex

Rolex представил документальный фильм про первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

В этом фильме показаны путь итальянского теннисиста, дисквалификация в прошлом сезоне и возвращение в тур. Также в ролике появилось редкое детское фото Синнера из семейного архива. На изображении итальянец сидит на руках у отца.

Фото: Фильм Rolex

Напомним, Синнер одержал победу в матче первого круга US Open, обыграв 89-й номер рейтинга чешского теннисиста Вита Коприву со счётом 6:1, 6:1, 6:2. В следующем круге турнира итальянский спортсмен встретится с 36-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, матч запланирован на 28 августа на 18:00 мск.