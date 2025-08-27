Арина Соболенко повторила достижение Азаренко и Радваньской на US Open
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в матче с Ребекой Масаровой (7:5, 6:1) стала третьей спортсменкой, которой удалось выиграть первый раунд в восьми подряд турнирах US Open. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
108
Ребека Масарова
Р. Масарова
По информации статистического портала, ранее это удавалось двум теннисисткам в 2013 году: польской спортсменке Агнешке Радваньске и соотечественнице Соболенко — Виктории Азаренко.
Напомним, в следующем круге белорусская теннисистка встретится с 67-й ракеткой мира российской спортсменкой Полиной Кудерметовой уже завтра, 28 августа, начало матча запланировано на 4:00 по московскому времени.
Комментарии
