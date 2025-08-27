Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко повторила достижение Азаренко и Радваньской на US Open

Арина Соболенко повторила достижение Азаренко и Радваньской на US Open
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в матче с Ребекой Масаровой (7:5, 6:1) стала третьей спортсменкой, которой удалось выиграть первый раунд в восьми подряд турнирах US Open. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ребека Масарова
108
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

По информации статистического портала, ранее это удавалось двум теннисисткам в 2013 году: польской спортсменке Агнешке Радваньске и соотечественнице Соболенко — Виктории Азаренко.

Напомним, в следующем круге белорусская теннисистка встретится с 67-й ракеткой мира российской спортсменкой Полиной Кудерметовой уже завтра, 28 августа, начало матча запланировано на 4:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Кудерметова — в элитной группе соперниц Соболенко. Дожмёт ли её Полина на US Open?
Кудерметова — в элитной группе соперниц Соболенко. Дожмёт ли её Полина на US Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android