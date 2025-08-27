Роман Сафиуллин победил Гаэля Монфиса и вышел во второй круг US Open

Завершился матч первого круга US Open, где встречались 94-й номер рейтинга российский теннисист Роман Сафиуллин и 49-я ракетка мира французский спортсмен Гаэль Монфис. Матч проходил на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и завершился победой россиянина со счётом 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Российский спортсмен в этой встрече сделал восемь подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12 возможных. На счету его соперника 15 эйсов, 10 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

Победитель встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимой.