Теннис

Роман Сафиуллин — Гаэль Монфис, результат матча 27 августа 2025, счёт 3:2, US Open

Роман Сафиуллин победил Гаэля Монфиса и вышел во второй круг US Open
Комментарии

Завершился матч первого круга US Open, где встречались 94-й номер рейтинга российский теннисист Роман Сафиуллин и 49-я ракетка мира французский спортсмен Гаэль Монфис. Матч проходил на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и завершился победой россиянина со счётом 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 01:30 МСК
Гаэль Монфис
49
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 1 6 4
6 		2 6 3 6
             
Роман Сафиуллин
94
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Российский спортсмен в этой встрече сделал восемь подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12 возможных. На счету его соперника 15 эйсов, 10 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

Победитель встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимой.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
