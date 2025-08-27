«Лучший». Ник Кирьос высказался о Данииле Медведеве
Поделиться
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос, снявшийся ранее с турнира US Open-2025 из-за травмы, высказался об игре 13-й ракетки мира российского спортсмена Даниила Медведева. Россиянин вылетел с турнира US Open после скандального матча первого круга с 51-м номером рейтинга французом Бенжаменом Бонзи со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
51
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
«Медведев — лучший», — написал Кирьос в социальной сети Х.
Напомним, ранее пара Даниила Медведева и Мирры Андреевой вылетела также и из микста US Open, проиграв в 1/4 финала соревнования американке Джессике Пегуле и Джеку Дрейперу из Великобритании со счётом 1:4, 1:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2025
-
03:38
-
03:37
-
03:25
-
02:58
-
02:45
-
02:29
-
02:21
-
01:58
-
01:55
-
01:10
-
00:50
-
00:39
-
00:29
-
00:08
-
00:00
- 26 августа 2025
-
23:51
-
23:44
-
23:21
-
22:57
-
22:44
-
22:23
-
22:14
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:01
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:47
-
19:37
-
19:06
-
19:00