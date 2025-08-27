«Лучший». Ник Кирьос высказался о Данииле Медведеве

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос, снявшийся ранее с турнира US Open-2025 из-за травмы, высказался об игре 13-й ракетки мира российского спортсмена Даниила Медведева. Россиянин вылетел с турнира US Open после скандального матча первого круга с 51-м номером рейтинга французом Бенжаменом Бонзи со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

«Медведев — лучший», — написал Кирьос в социальной сети Х.

Напомним, ранее пара Даниила Медведева и Мирры Андреевой вылетела также и из микста US Open, проиграв в 1/4 финала соревнования американке Джессике Пегуле и Джеку Дрейперу из Великобритании со счётом 1:4, 1:4.