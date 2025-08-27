Анастасия Захарова пробилась во 2-й круг US Open, переиграв экс-соотечественницу Аванесян

В ночь с 26 на 27 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч первого круга в женской одиночной сетке между 90-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Захаровой и 103-й в рейтинге WTA Элиной Аванесян — экс-россиянкой, сменившей спортивное гражданство и выступающей сейчас под флагом Армении. Победа в двух партиях осталась за Захаровой — 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Захарова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Аванесян трижды подала навылет при пяти двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из трёх заработанных.
Во 2-м круге US Open — 2025 Анастасия Захарова сыграет с 52-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд из Германии, ранее выбившей из розыгрыша 17-ю в мировом рейтинге российскую теннисистку Диану Шнайдер.
