Наоми Осака вышла во второй круг US Open
В ночь с 26 на 27 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч первого круга в женской одиночной сетке между 24-й ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой (23-й посев) и 106-й в рейтинге WTA Гретье Миннен из Бельгии. Победа в двух партиях осталась за Осакой — 6:3, 6:4.
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 02:10 МСК
106
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
24
Наоми Осака
Н. Осака
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Осака выполнила семь эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть из шести брейк-пойнтов. Миннен ни разу не подала навылет при двух двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из семи заработанных.
Во 2-м круге US Open — 2025 Наоми Осака сыграет с 47-й ракеткой мира американкой Хейли Баптист.
