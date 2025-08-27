Наоми Осака вышла во второй круг US Open

В ночь с 26 на 27 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч первого круга в женской одиночной сетке между 24-й ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой (23-й посев) и 106-й в рейтинге WTA Гретье Миннен из Бельгии. Победа в двух партиях осталась за Осакой — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Осака выполнила семь эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть из шести брейк-пойнтов. Миннен ни разу не подала навылет при двух двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из семи заработанных.

Во 2-м круге US Open — 2025 Наоми Осака сыграет с 47-й ракеткой мира американкой Хейли Баптист.