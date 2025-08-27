Скидки
Андрей Рублёв высказался об игре Даниила Медведева на US Open

Андрей Рублёв высказался об игре Даниила Медведева на US Open
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал игру 13-гономера рейтинга своего соотечественника Даниила Медведева на турнире US Open. Медведев проиграл в первом круге 51-й ракетке мира французу Бенжамену Бонзи со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

«Я ещё с ним не разговаривал. Я думаю, ему нужно немного отдохнуть, потому что это было для него тяжёлым поражением, но я напишу ему. Год, который он провёл в турнирах Большого шлема, был для него непростым. Если он захочет измениться и ему понадобится помощь, у него есть я, много других друзей и родственников, которые ему помогут», — приводит слова Рублёва BBC.

Напомним, Рублёв проведёт матч второго круга US Open с Тристаном Бойером уже завтра вечером.

