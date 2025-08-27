Скидки
Рыбакина — первая теннисистка с Уимблдона-2024, взявшая на ТБШ все очки на первой подаче

Комментарии

10-я ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, в матче первого круга US Open с 335-й в рейтинге WTA американкой Джульетой Пареджей одержала победу в двух сетах (6:3, 6:0) и выиграла 100% розыгрышей на своей первой подаче (21 из 21).

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 20:50 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Джульета Пареджа
335
США
Джульета Пареджа
Д. Пареджа

Как сообщает Opta Ace, Рыбакина стала первой теннисисткой за пять последних турниров «Большого шлема», добившейся такого показателя в матче ТБШ. В предыдущий раз взять все розыгрыши на первой подаче в матче мэйджора смогла Онс Жабер из Туниса в матче 1-го круга Уимблдона-2024 с японкой Моюкой Утидзимой (6:3, 6:1).

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025

Видео: Рыбакина занимается с новым тренером по физподготовке

