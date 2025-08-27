Рыбакина — первая теннисистка с Уимблдона-2024, взявшая на ТБШ все очки на первой подаче
Поделиться
10-я ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, в матче первого круга US Open с 335-й в рейтинге WTA американкой Джульетой Пареджей одержала победу в двух сетах (6:3, 6:0) и выиграла 100% розыгрышей на своей первой подаче (21 из 21).
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 20:50 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
335
Джульета Пареджа
Д. Пареджа
Как сообщает Opta Ace, Рыбакина стала первой теннисисткой за пять последних турниров «Большого шлема», добившейся такого показателя в матче ТБШ. В предыдущий раз взять все розыгрыши на первой подаче в матче мэйджора смогла Онс Жабер из Туниса в матче 1-го круга Уимблдона-2024 с японкой Моюкой Утидзимой (6:3, 6:1).
Видео: Рыбакина занимается с новым тренером по физподготовке
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2025
-
05:16
-
05:15
-
04:45
-
04:13
-
04:10
-
03:38
-
03:37
-
03:25
-
02:58
-
02:45
-
02:29
-
02:21
-
01:58
-
01:55
-
01:10
-
00:50
-
00:39
-
00:29
-
00:08
-
00:00
- 26 августа 2025
-
23:51
-
23:44
-
23:21
-
22:57
-
22:44
-
22:23
-
22:14
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:01
-
20:24
-
20:14
-
20:05